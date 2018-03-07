НАТО проведет масштабные учения у границ России

ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Страны НАТО проведут у границ России масштабные учения, к которым привлекут 45 тысяч человек. Об этом сообщил командующий Корпусом Морской пехоты США генерал Роберт Неллер.
Генерал не пояснил, где именно будут проводиться учения, но дал понять, что это будет недалеко от границ России.
В феврале немецкие СМИ сообщили, что Германия планирует направить 12 тысяч солдат на военные учения НАТО. Газета Focus писала, что маневры должны будут направить России "четкий сигнал" о том, что вмешательство в дела стран НАТО будет иметь "серьезные последствия".
"Огромная драка"
В декабре Неллер, который командует расквартированными в Норвегии морскими пехотинцами США, предупредил военнослужащих о том, что в регионе может начаться "огромная драка". Он не исключил, что подчиненных могут вскоре передислоцировать, при этом американское присутствие в регионе будет расширено.
Подразделения армии США находятся в Норвегии с января этого года. Это первое размещение иностранных войск в государстве со времен Второй мировой войны. В скандинавской стране морпехи тренируются проводить сражения в сложных метеоусловиях.
Страны НАТО на фоне разногласий с Россией по Украине объявили о ряде мер по расширению военной деятельности в Европе, включая укрепление сил быстрого реагирования, рост американского контингента, резкое расширение программы учений и патрулирования, а также рост оборонных расходов. Россия заявила, что речь идет о беспрецедентном расширении активности НАТО у ее границ.