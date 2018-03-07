НАТО проведет масштабные учения у границ России

ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Страны НАТО проведут у границ России масштабные учения, к которым привлекут 45 тысяч человек. Об этом сообщил командующий Корпусом Морской пехоты США генерал Роберт Неллер.

"Это осенью, в октябре, будут большие учения НАТО, возможно, самые большие учения с участием амфибий, которые проводились на пике холодной войны и назывались "Соединение трезубца" (Trident Juncture)", — сказал Неллер на слушаниях в палате представителей США. Он уточнил, что планируется привлечь десятки кораблей и самолетов. По его словам, маневры пройдут у побережья Норвегии.

Генерал не пояснил, где именно будут проводиться учения, но дал понять, что это будет недалеко от границ России.

"Уверен, что со стороны Российской Федерации будут демарши. Но я думаю, это показывает серьезность стратегии, которую проводят (США), что наши союзники по НАТО хотят видеть нас там (в Европе – ред.) для их защиты", — добавил Неллер.

В феврале немецкие СМИ сообщили, что Германия планирует направить 12 тысяч солдат на военные учения НАТО. Газета Focus писала, что маневры должны будут направить России "четкий сигнал" о том, что вмешательство в дела стран НАТО будет иметь "серьезные последствия".

"Огромная драка"

В декабре Неллер, который командует расквартированными в Норвегии морскими пехотинцами США, предупредил военнослужащих о том, что в регионе может начаться "огромная драка". Он не исключил, что подчиненных могут вскоре передислоцировать, при этом американское присутствие в регионе будет расширено.

Подразделения армии США находятся в Норвегии с января этого года. Это первое размещение иностранных войск в государстве со времен Второй мировой войны. В скандинавской стране морпехи тренируются проводить сражения в сложных метеоусловиях.

Страны НАТО на фоне разногласий с Россией по Украине объявили о ряде мер по расширению военной деятельности в Европе, включая укрепление сил быстрого реагирования, рост американского контингента, резкое расширение программы учений и патрулирования, а также рост оборонных расходов. Россия заявила, что речь идет о беспрецедентном расширении активности НАТО у ее границ.