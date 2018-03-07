Трамп: США ожидают от КНР годовой план по сокращению торгового дефицита

ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Вашингтон надеется получить от Китая план на год по сокращению торгового дефицита с США, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Мы попросили Китай разработать план на год по сокращению их массивного торгового дефицита с Соединенными Штатами на один миллиард долларов. Наши отношения с Китаем очень хорошие, и мы хотим увидеть, какие идеи они предоставят. Мы должны действовать быстро!" — написал президент США в своем Twitter.

По данным министерства торговли США, торговый дефицит США с Китаем по итогам 2017 года достиг рекордного показателя в 375,2 миллиарда долларов, что на 28,2 миллиарда долларов больше, чем годом ранее. В 2017 году США экспорт США в Китай составил 130,4 миллиарда долларов, поставки китайской продукции в Китай достигли 505,6 миллиарда долларов.