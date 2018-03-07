Студенты в Косово потребовали от парламента признать границу с Черногорией

БЕЛГРАД, 7 фев – РИА Новости. Студенты самопровозглашенной республики Косово провели в Приштине в среду акцию с требованием к парламенту ратифицировать соглашение о госгранице с Черногорией ради облегчения визового режима с ЕС.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал в конце февраля парламент самопровозглашенной республики Косово ратифицировать соглашение о госгранице с Черногорией, что Брюссель считает обязательным условием для либерализации визового режима для косоваров.

В нынешнюю среду косовское заксобрание в очередной раз не смогло собрать необходимые 80 из 120 голосов для утверждения документа. Заседание по вопросу демаркации с Черногорией было вновь перенесено.

"Депутатские группы нацменьшинств дают свои голоса в поддержку ратификации, но (партия косовских сербов с 9 мандатами – ред.) "Сербский список" это до сих пор не сделала. Мы работаем с Демократическим союзом Косово (оппозиционный ДСК), с которым нужно договориться еще о некоторых вещах, надеюсь, у нас еще будут албанские депутаты, которые проголосуют "За", — сообщил днем телеканалу косовский премьер Рамуш Харадинай.

"Косово – черная дыра Европы! Остановите изоляцию! Проголосуйте за демаркацию!" — написали на плакатах и скандировали студенты, собравшиеся перед зданием парламента в Приштине.

Студенческий митинг прошел без инцидентов.

Президент Черногории Филип Вуянович и глава Косово Хашим Тачи 16 февраля подписали совместное заявление с призывом к парламенту в Приштине ратифицировать соглашение о госгранице. Документ предполагает, что после ратификации будет сформирована совместная рабочая группа по разметке линии границы. Таким образом, власти Черногории выразили готовность пересмотреть и скорректировать линию госграницы, хотя ранее не допускали такой возможности.

Более чем двухлетние попытки косовского парламента утвердить соглашение, подписанное сторонами 26 августа 2015 года, многократно приводили к инцидентам, распылению несогласными депутатами слезоточивого газа в зале заседаний и беспорядкам на улицах Приштины. Противники документа в Косово утверждают, что Черногория присвоила 8 тысяч гектаров территории соседей. При этом Черногория вошла в число первых 50 государств, признавших независимость Косово от Сербии, провозглашенную в одностороннем порядке 17 февраля 2008 года албанскими властями в Приштине.