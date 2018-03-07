Студенты в Косово потребовали от парламента признать границу с Черногорией

БЕЛГРАД, 7 фев – РИА Новости. Студенты самопровозглашенной республики Косово провели в Приштине в среду акцию с требованием к парламенту ратифицировать соглашение о госгранице с Черногорией ради облегчения визового режима с ЕС.
В нынешнюю среду косовское заксобрание в очередной раз не смогло собрать необходимые 80 из 120 голосов для утверждения документа. Заседание по вопросу демаркации с Черногорией было вновь перенесено.
"Косово – черная дыра Европы! Остановите изоляцию! Проголосуйте за демаркацию!" — написали на плакатах и скандировали студенты, собравшиеся перед зданием парламента в Приштине.
Студенческий митинг прошел без инцидентов.
Более чем двухлетние попытки косовского парламента утвердить соглашение, подписанное сторонами 26 августа 2015 года, многократно приводили к инцидентам, распылению несогласными депутатами слезоточивого газа в зале заседаний и беспорядкам на улицах Приштины. Противники документа в Косово утверждают, что Черногория присвоила 8 тысяч гектаров территории соседей. При этом Черногория вошла в число первых 50 государств, признавших независимость Косово от Сербии, провозглашенную в одностороннем порядке 17 февраля 2008 года албанскими властями в Приштине.