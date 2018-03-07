Парламент Израиля утвердил механизм лишения вида на жительства

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мар — РИА Новости. Израильские парламентарии подтвердили полномочия министра внутренних дел аннулировать вид на жительство в стране за терроризм и "нарушение лояльности", законодательно прописав соответствующую процедуру, сообщила пресс-служба кнессета.

Инициатива, утвержденная в итоговом чтении, угрожает, прежде всего, арабским жителям Иерусалима, которые, отождествляя себя с палестинцами и поддерживая их борьбу против оккупации, в последние годы не раз принимали участие в нападениях на израильтян.

"Вид на жительство… может быть отменен министром внутренних дел с согласия министра юстиции и после проведения консультаций с особой совещательной комиссией, которую министр внутренних дел должен будет создать для этой цели. Причиной отмены вида на жительство по этой процедуре должно являться признание лица виновным в террористической деятельности и в "нарушении лояльности" по отношению к Государству Израиль", — говорится в пояснительной записке к закону.

В третьем, заключительном, чтении его утвердили 48 депутатов, 18 голосовали против, шестеро воздержались. "Таким образом законопроект был утвержден и стал статьей 11 "алеф" закона "О въезде в Израиль", — сообщил кнессет.

Вид на жительство, который есть у десятков тысяч арабов-иерусалимцев, дает им возможность беспрепятственно перемещаться по Израилю, работать на территории страны и претендовать на получение социальных выплат.

Депутат-оппозиционер Дов Ханин от "Объединенного арабского списка" назвал закон "плохим и опасным", напомнив, что израильская аннексия Восточного Иерусалима противоречит международному праву.

"Его жители находятся здесь не потому, что предпочли стать израильтянами, а потому, что это их дом. Вы пытаетесь навязать обязательства людям, у которых нет ни связи с Государством Израиль, ни лояльности перед ним", — сказал он.