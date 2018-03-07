СМИ сообщили о смерти последнего диктатора Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мар — РИА Новости. Последний военный диктатор в современной истории Аргентины Рейнальдо Биньоне скончался в возрасте 90 лет, сообщает телеканал А24.

Дивизионный генерал Биньоне правил страной в 1982-1983 годах и был вынужден передать власть гражданскому правительству.

После отставки против Биньоне были выдвинуты многочисленные обвинения, в том числе в убийствах, пытках и похищениях. По различным эпизодам обвинительного досье экс-диктатор был осужден на длительные сроки тюремного заключения.