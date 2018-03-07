Трамп не хочет вступать в торговую войну, заявил глава минфина США

ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. США не боятся возможной торговой войны с другими странами, но не хотят в нее вступать, заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Это решение не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы президента. Евросоюз уже пригрозил ввести ответные на меры на ряд американских товаров. Трамп на это заявил, что США легко выиграют торговую войну и что "торговые войны — это иногда хорошо".

"Он (Трамп – ред.) не боится вступать в торговую войну, хотя это не то, чего мы хотим. Давайте будем предельно ясны: мы не собираемся ввязываться в торговые войны", — сказал Мнучин в среду в интервью телеканалу FoxNews.

Министр торговли США Уилбур Росс в интервью телеканалу CNBC высказался в похожем ключе: "Мы не пытаемся взорвать мир, нет никакого намерения".