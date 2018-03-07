Верховный суд Латвии начал рассмотрение жалобы российского журналиста

РИГА, 7 мар – РИА Новости. Верховный суд Латвии в среду начал рассматривать жалобу журналиста российского телеканала "ТВ Центр" Анатолия Курлаева, который в январе был задержан в Риге и выдворен из страны, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Курлаев заявлял, что ему были предъявлены документы, где указывалось, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.
В суде Курлаев требует вычеркнуть его из списка невъездных лиц. Адвокат Курлаева Оскар Ондрупс запросил у суда разрешения ознакомиться с материалами, на основании которых МВД Латвии решило внести журналиста в "черный список".
МВД отмечает, что запрошенные адвокатом материалы содержат государственную тайну. Суд постановил объявить паузу в судебном процессе до тех пор, пока Ондрупс не ознакомится с документами.