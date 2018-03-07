Суд ЕС обязал Ле Пена вернуть 320 тысяч евро по делу о фиктивных помощниках

Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архив

Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архив

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Суд ЕС обязал основателя французской партии "Национальный Фронт" Жан-Мари Ле Пена вернуть 320 тысяч евро, которые были незаконно получены в структурах Европарламента в качестве компенсации за наем парламентских помощников.

Решение о возврате финансовой помощи было принято ЕП в 2016 году, однако Ле Пен оспорил его в суде.

"Апелляция отклонена", — говорится в постановлении суда, также обязавшего политика компенсировать судебные издержки, в том числе за срочное рассмотрение жалобы.

Аналогичное решение принято в отношение другого евродепутата от "Нацфронта" Брюно Голниша, он должен вернуть Европарламенту 276 тысяч евро.