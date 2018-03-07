Антонов обвинил американский конгресс в русофобии

ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Конгресс США поразила русофобия, законодатели избегают контактов с российскими представителями, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Конгресс, пораженный русофобией, руководствуется политически предвзятыми эмоциями, а не ясным мышлением. Нам прямо говорят, что они (члены конгресса — прим.ред.) боятся критики", — заявил дипломат в интервью Politico

Издание также приводит слова неназванного сотрудника конгресса, который фактически подтверждает слова российского посла.

"После того, что случилось с (генпрокурором США, бывшим сенатором — прим. ред.) Джеффом Сешнсом, никто не хочет, чтобы о нем писали в СМИ из-за встречи с российским послом. По крайней мере на данный момент любая встреча должна быть с представителями обеих партий (демократов и республиканцев — прим.ред.) и публичной", — сказал политик, отметив, что даже в таких условиях мало общей основы для дискуссии.

Politico направило запросы более 40 членам конгресса. Большинство из них не ответили, некоторые заявили, что российская сторона не просила о встрече. Лишь двое подтвердили встречу с Антоновым: сенатор Рон Джонсон и председатель комитета сената по международным отношениям Боб Коркер. Кроме того, в среду посол встретился с сенатором Оррином Хэтчем.

"Конструктивный настрой моих американских коллег не переходит от слов к практике", — отметил Антонов, добавив, что чем дальше отъезжает от Вашингтона, тем меньше видит предрассудков в отношении России.

Дипломат прибыл в Вашингтон в конце августа прошлого года, сменив на посту посла Сергея Кисляка, возглавлявшего дипмиссию с 2009 года.

Кисляка, который работал послом в США с 2008 года, на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о его рутинной встрече с российским послом в бытность сенатором.