МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал результаты выборов в Италии мощным ударом по традиционной европейской элите.

"Более 50% голосов получили новые партии, не согласные с политикой ЕС. Страна вошла в период евроскептицизма. Его волна не идет на убыль, а с силой бьется о берега Европы", — написал политик у себя в Twitter.

В Италии 4 марта прошли парламентские выборы. Первое место среди отдельных партий получило антисистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З), которое заручилось поддержкой примерно 32% избирателей. Тем не менее лидером по числу полученных голосов стала объединенная коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая набрала 37%. Однако этого не хватило для того, чтобы блок смог (с учетом результатов одномандатников) получить большинство в парламенте — для этого требуется 40%.