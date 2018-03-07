В Киргизии инспектор оштрафовал напарника за нарушение ПДД

БИШКЕК, 7 мар — РИА Новости. В Киргизии сотрудник Управления обеспечения безопасности и дорожного движения (УОБДД) составил протокол об административном правонарушении на своего напарника. Причиной послужила припаркованная в неположенном месте их служебная автомашина, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Сотрудник правоохранительных органов был вынужден соблюсти закон из-за требований гражданина, запечатлевшего нарушение правил дорожного движения на камеру телефона. Соответствующее видео размещено на видеохостинге Youtube.
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