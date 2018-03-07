Переговоры с США по новому договору о СНВ не ведутся, заявили в МИД

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Переговоры с США по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях не ведутся, говорить о дальнейших шагах преждевременно, заявили в МИД РФ.

"В настоящее время такие переговоры не ведутся. На сегодняшний день наиболее актуальная задача на этом направлении – урегулирование проблем, имеющихся в контексте выполнения действующего Договора о СНВ. Эти проблемы связаны с односторонним выводом США из засчета по Договору части своих СНВ, которые они объявляют "переоборудованными", — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Отмечается, что пока этот вопрос не будет решен надлежащим образом, говорить о каких-либо дальнейших шагах преждевременно. "В любом случае, оснований для спешки не видим. Действующий Договор о СНВ был выработан менее, чем за год. Так что времени у нас еще достаточно", — добавила Захарова.

ДСНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого Договора истекает в 2021 году.