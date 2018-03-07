Глава МИД Украины увидел "политическую шизофрению" в просьбе Собчак

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал "политической шизофренией" обращение кандидата в президенты России Ксении Собчак с просьбой разрешить ей въезд в Крым.

"Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, политическая, конечно", — написал Климкин в Twitter.

Он также посоветовал Собчак приехать в Киев и "пообщаться" с представителями "Меджлиса крымско-татарского народа"*.

Разрешение на въезд

Ранее в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Собчак заявила, что собирается посетить полуостров в рамках предвыборной кампании. При этом она добавила, что обратилась с соответствующей просьбой в посольство Украины и ждет официального разрешения.

"Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда", — сказала она

Информацию о подаче заявления подтвердила РИА Новости официальный представитель кандидата Ксения Чудинова.

В октябре 2017 года Собчак заявила, что считает Крым частью Украины. Позднее она признала, что большинство крымчан хотят жить в России и просто "отдать" полуостров Киеву не получится.

Комментарий Киева

В среду первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев может запретить Собчак въезд в страну, если выяснится, что она без санкции украинских властей посещала Крым после его воссоединения С Россией.

"Если госпожа Собчак имела неосторожность заезжать в Крым не через территорию Украины, и Служба безопасности это зафиксировала, то ей могут запретить въезд на территорию страны на срок до пяти лет", — отметила замминистра.

Этот комментарий прозвучал в ответ на слова депутата Госдумы от Крыма Андрея Козенко, который заявил, что Собчак посещала полуостров в апреле 2014 года, когда он уже был в составе России.

Актуальный повод

Просьба Собчак вызвала удивление у российских политиков. Так, экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская сочла решение кандидата нелогичным.

"Зачем ехать с предвыборной агитацией на территорию, которую не считаешь своей Родиной?.. Как можно быть главой государства, не признавая при этом его территориальную целостность?" — написала она на своей странице в соцсети ВКонтакте.

В связи с заявлениям Собчак официальный представитель российского МИД Мария Захарова вспомнила о комичном случае, который произошел на заседании Совбеза ООН, когда президент США Джордж Буш — младший отпрашивался у своего советника Кондолизы Райс в туалет.

"Это была очень забавная история. Он (президент США. — Прим. ред.) сидел в зале Совета Безопасности за столом и в ходе заседания что-то скрупулезно записывал на листке бумаги. (…) Так вот, в этой записке президент США спрашивал позволения у своего советника Кондолизы Райс, можно ли ему пойти в туалет. Поэтому каждый спрашивает разрешение по тому поводу, который считает для себя актуальным", — сказала Захарова.

Выборы президента

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе голосование пройдет впервые после воссоединения с Россией в 2014 году. Ранее МИД Украины направил Москве ноту протеста по поводу проведения выборов на территории полуострова.

Кандидатами на пост президента России официально зарегистрированы восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

*Запрещенная в России экстремистская организация.