Кандидата на пост главы правительства Каталонии не выпустили из тюрьмы

МАДРИД, 7 мар — РИА Новости. Конституционный суд Испании отказал удовлетворить просьбу находящегося в тюрьме каталонского политика Жорди Санчеса, который является кандидатом на пост главы правительства Каталонии, о его освобождении.

КС отказался временно приостановить действие постановления о взятии под стражу Санчеса, выданное судьей Национального суда. Решение судьи приняли единогласно, сообщили в суде.

Судья Национального суда Кармен Ламела 16 октября приняла решение о предварительном тюремном заключении Жорди Санчеса в связи с обвинениями в мятеже, связанными с проведением массовых акций протеста в Каталонии 21 сентября. Пятого февраля КС принял к рассмотрению жалобу Санчеса на это решение. Шестого марта Санчес вновь обратился в КС с просьбой рассмотреть жалобу в связи с тем, что в настоящее время он является кандидатом на пост главы женералитета Каталонии, а его пребывание в заключении нарушает права депутата каталонского парламента, а также граждан, которые голосовали за коалицию, членом которой он является. По мнению Санчеса, это "приводит к тяжелым последствиям для нормального институционального функционирования женералитета Каталонии".

КС отмечает, что в настоящее время дело Санчеса находится на рассмотрении другого судебного органа — Верховного суда, который также подтвердил предварительное заключение в качестве предварительной меры пресечения. Это решение не было обжаловано в КС, говорится в постановлении.

Накануне Санчес, находящийся в предварительном заключении, обратился с просьбой к суду отпустить его на время рассмотрения в парламенте Каталонии его кандидатуры на пост главы правительства автономного сообщества. Прошения были направлены в Верховный и Конституционный суды.

Заседание парламента, на котором будет обсуждаться кандидатура Санчеса на пост главы женералитета, состоится 12 марта. Согласно предыдущему решению КС, кандидат на эту должность должен лично присутствовать на заседании.