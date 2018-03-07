Расследование отравления Скрипаля будет долгим, считает глава МВД Британии

ЛОНДОН, 7 мар – РИА Новости, Мария Табак. Расследование инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля будет, скорее всего, длительным, заявила журналистам в среду глава МВД Великобритании Амбер Радд, председательствовавшая на сегодняшней встрече чрезвычайного комитета Cobra.

"Это будет, по всей видимости, длительное расследование… Нужно сохранять спокойствие, важно собрать все доказательства, которые есть. И реакция должна быть на доказательства, а не на слухи", — сказала Радд.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, выступая 6 марта в парламенте, подтвердил, что речь идет о экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.