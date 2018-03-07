У британского правительства появились новые данные по делу Скрипаля

ЛОНДОН, 7 мар — РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании располагает новыми данными о веществе, ставшем причиной отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщила в среду глава британского МВД Амбер Радд по итогам заседания чрезвычайного комитета Cobra, посвященного инциденту в Солсбери.

"Мы сейчас уже больше знаем о данном веществе, и позднее сегодня полиция сделает заявление… Мы должны дать полиции возможность делать свою работу", — сказала Радд журналистам по итогам заседания.

Она заверила также, что правительство делает все для того, чтобы обеспечить общественную безопасность.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, выступая 6 марта в парламенте, подтвердил, что речь идет о экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.