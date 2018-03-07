Российская реконструкция "Штурм Берлина" получила премию Eventex

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российская военно-историческая реконструкция "Штурм Берлина" стала лауреатом престижной международной премии Eventex, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе университета "Синергия", выступавшего одним из организаторов мероприятия.

"Военно-историческая реконструкция "Штурм Берлина", приуроченная ко Дню Победы и состоявшаяся в апреле 2017 года в парке министерства обороны РФ "Патриот", стала лучшим образовательным мероприятием 2017 года и завоевала первое место по версии крупнейшей международной премии Eventex. Реконструкция признана лучшим образовательным мероприятием прошедшего года (номинация Best educational event)", — сказал собеседник агентства.

В "Синергии" пояснили, что конкуренцию "Штурму Берлина" на этой премии составили event-агентства из 35 стран мира. В состав жюри Eventex входили представители профессиональных медиа и ассоциаций и экспертов индустрии из более чем 20 стран Европы.

В пресс-службе также рассказали о новой масштабной реконструкции "Огненная дуга", которая пройдет в сентябре 2018 года на полигоне Алабино. Данное мероприятие посвящено 75 годовщине победы Красной армии в Курской битве Великой Отечественной войны.

Военно-историческая реконструкция "Штурм Берлина" прошла 23 апреля 2017 года в парке "Патриот" (подмосковная Кубинка). В мероприятии приняли участие около 1500 реконструкторов из 10 стран мира. Реконструкция собрала около 12 тысяч зрителей, среди них — министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, представители министерства образования России.