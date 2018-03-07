Скотланд-Ярд призвал воздержаться от гипотез по поводу отравления Скрипаля

ЛОНДОН, 7 мар – РИА Новости, Мария Табак. Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули призвал воздерживаться от гипотез касательно инцидента с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Мы работаем вместе с полицией Уилтшира и нашими партнерскими агентствами… Расследование находится на очень ранних стадиях, и любые гипотезы поэтому не приносят пользы. Сейчас главное – установить, что послужило причиной того, что эти люди оказались в критическом состоянии. Мы бы хотели заверить жителей, что мы относимся к инциденту очень серьезно и в данный момент не считаем, что общественность подвергается риску", — говорится в заявлении Роули.

В сообщении Скотланд-Ярда, до сих пор не называющего имена пострадавших, также указывается, что полиция на данном этапе не рассматривает инцидент как акт терроризма.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, выступая 6 марта в парламенте, подтвердил, что речь идет о экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.