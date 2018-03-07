МИД Грузии: стране не грозит приостановка безвизового режима с ЕС

ТБИЛИСИ, 7 мар – РИА Новости. Задействование механизма по приостановке безвизового режима для граждан Грузии не стоит на повестке дня Евросоюза, считает заместитель главы МИД Давид Залкалиани.

Граждане Грузии с биометрическими паспортами могут без виз совершать краткосрочные поездки в страны ЕС. Пребывание в странах шенгенской зоны допускается не более чем на 90 дней в течение полугода. Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. МИД Грузии заявил, что власти намерены создать условия для того, чтобы вернуть на родину граждан, которые в поисках работы отправились в страны Евросоюз.

"Хочу четко заявить: в повестке дня Евросоюза не стоит задействование механизма по приостановки визового режима для граждан Грузии. Для нас понятны тревоги наших отдельных партнеров, и наши действия, которые осуществляет правительство, стали ответной реакцией. Вчерашняя встреча с немецкими партнерами была продуктивной, мы рассмотрели все возможные меры", — заявил Залкалиани журналистам.

По словам замглавы ведомства, находящиеся с визитом в Тбилиси немецкие партнеры рассматривают Грузию как надежную и безопасную страну.

Правительственная делегация Германии прибыла в Грузию для рассмотрения вопросов безвизового передвижения со странами ЕС и роста числа соискателей убежища. Представители МВД Грузии ознакомили немецких гостей с законодательными инициативами и рядом мероприятий, направленных на обеспечение сокращения числа нарушителей и соискателей убежища в Европе. Премьер Грузии Георгий Квирикашвили ранее созвал чрезвычайное заседание с участием глав министерств. В результате было оглашено решение правительства по ужесточению мер, чтобы приостановить рост числа граждан Грузии, которые нарушают правила посещения европейских стран. В частности, речь идет о введении ряда законодательных изменений. Одной из правовых мер борьбы станет ужесточение порядка смены фамилии.

Посольство Германии в Грузии на днях сообщило, что по сравнению с периодом до либерализации визового режима число соискателей из Грузии убежища в ФРГ увеличилось втрое, при этом почти все их них получают отказ. Ранее грузинские СМИ сообщили, что власти ФРГ выразили желание помочь мигрантам, которые не смогли получить убежище в стране и хотят вернуться домой. Согласно решению властей, все желающие уехать после соблюдения определенных правил, получат на родине три тысячи евро. Грузинский МИД призвал своих граждан воспользоваться предложением Берлина.

В рамках "борьбы с массовой миграцией" МИД Грузии также начал "третью волну" кампании по информированию населения в регионах об условиях посещения стран ЕС и последствиях их нарушения.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в среду отправился в Брюссель с рабочим двухдневным визитом. Местные СМИ сообщают, что именно вопрос рисков по приостановке безвизового режима станет главной темой обсуждения главы грузинского государства с руководством ЕС.