В ДНР отреагировали на призыв Волкера "ликвидировать" республики Донбасса

ДОНЕЦК, 7 мар — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко призвал мировое сообщество обратить внимание на призывы спецпредставителя США на Украине Курта Волкера о ликвидации ДНР и ЛНР.

Волкер ранее заявил, что минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, а самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики должны быть расформированы.

"Остальным странам нужно задуматься. Мы готовы к любым событиям и уничтожить себя не дадим, а желание Волкера — это его желание", — сказал Захарченко.