Глава ДНР считает, что для мира в Донбассе необходима смена власти в Киеве

ДОНЕЦК, 7 мар — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что для достижения мира в Донбассе необходима смена власти в Киеве и восстановление границ ДНР в пределах Донецкой области.

"Чтобы назначить новое перемирие, нужно было объявить, что закончено старое. Этого не было сделано. Штук 15 перемирий было, и все они продолжаются до сих пор. Забывают, что старые надо прекратить. Единственная возможность прекратить войну — это добиться всех границ Донецкой народной республики в пределах границ Донецкой области и смены власти в Киеве", — сказал Захарченко.