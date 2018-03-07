Президент России Владимир Путин и первая леди США Мелания Трамп беседуют во время банкета участников саммита G20 в концертном зале Elbphilharmonie в Гамбурге, Германия. 7 июля 2017

Президент России Владимир Путин и первая леди США Мелания Трамп беседуют во время банкета участников саммита G20 в концертном зале Elbphilharmonie в Гамбурге, Германия. 7 июля 2017

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин признался, что немного "приврал" супруге президента США Мелании Трамп и жене итальянского премьер-министра Эмануэле Мауро, рассказывая о своих рекордных уловах на рыбалке.

Короткая беседа российского лидера с первыми леди США и Италии прошла на форуме G20, который состоялся в Гамбурге 7-8 июля прошлого года.

"Рассказывал еще о России, о Сибири, о рыбалках. Но конечно, как в таких случаях водится, приврал немножко по поводу (улова. — Прим. ред.). Когда о рыбалке рассказывают, разве можно не приврать? Рассказывал им о Камчатке, о фауне нашей, о медведях на Камчатке, о тиграх на Дальнем Востоке", — поделился Путин в фильме "Миропорядок 2018".

Он также вспомнил, как описал в общих чертах женщинам программу по демографии и меры по поддержке материнства и детства. По словам Путина, жены политиков удивились объему материнского капитала.

"Рассказал им, по каким направлениям он может использоваться, какие внедряем там еще инструменты", — добавил президент.

С 2018 года в России вводится ежемесячная выплата на рождение первенца (она будет выдаваться до достижения ребенком полутора лет), а также появилась возможность для семей получить выплату на второго ребенка из средств материнского капитала. Объем поддержки государства по этой программе составит 144,5 миллиарда рублей за три года.