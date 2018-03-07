На Украине предложили переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Днепропетровскую область необходимо переименовать в Сечеславскую в рамках закона о декоммунизации, считает представитель Украинского института национальной памяти Богдан Короленко.
"Нужно соответствующее представление не менее 150 народных депутатов для внесения соответствующего законопроекта на рассмотрение Верховной рады, чтобы после прохождения соответствующей процедуры мы вместо Днепропетровской области имели Сечеславскую", — заявил Короленко, которого цитирует пресс-служба института.
По его словам, именно такое название является оптимальным, а также исторически и этнографически обоснованное. "Оно будет отражать казацкий этап истории этого края и этап национально-освободительной борьбы", — добавил Короленко.
Ранее петиция о переименовании Днепропетровской области в Сечеславскую была зарегистрирована на сайте президента Украины Петра Порошенко.
В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.