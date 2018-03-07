СБУ подтвердила, что гранату у киевского метро бросил полицейский

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила, что гранату, которая взорвалась у метро в Киеве, бросил полицейский во время спецоперации по задержанию торговца оружием.

Ранее полиция заявила, что неизвестный подорвал гранатой автомобиль у остановки общественного транспорта в Киеве рядом с метро "Лесная", с осколочными ранениями госпитализирован мужчина. Украинское интернет-издание "Обозреватель" сообщило со ссылкой на источник, что гранату бросил полицейский в сотрудников Службы безопасности во время проведения контрольной закупки боеприпасов.

"Это была спецоперация СБУ. Наши сотрудники пытались задержать торговца оружием… Им оказался полицейский, когда он понял, что его хотят задержать, он бросил гранату и убежал", — сообщила в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. По его словам, пострадал сотрудник СБУ, который находился в автомобиле.

Пресс-секретарь СБУ также заявила, что полицейский имел отношение к расформированному спецподразделению МВД "Беркут". В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье "покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов".