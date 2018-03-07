Инвесторы нашли задолженности у бывшей компании Вайнштейна, пишут СМИ

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Инвесторы отказались выкупить находящуюся на грани банкротства компанию, принадлежавшую скандально известному продюсеру Харви Вайнштейну, сообщает журнал Variety со ссылкой на заявление американской предпринимательницы Марии Контрерас-Свит.
По данным издания, после договоренности о выкупе компании инвесторы обнаружили скрытые задолженности в размере 64 миллионов долларов. Таким образом, вместе с ранее объявленным долгом общая задолженность компании достигла 290 миллионов долларов.
"Мы получили разочаровывающую информацию о целесообразности выполнения этой сделки… В результате мы приняли решение прекратить сделку", — заявила Контрерас-Свит.
Харви Вайнштейн считался одним из наиболее влиятельных деятелей американского кино до тех пор, пока газета New York Times и журнал New Yorker не опубликовали в октябре прошлого года материалы о его распущенном сексуальном поведении. После этого более 80 женщин обвинили продюсера в приставаниях и изнасилованиях. Среди тех, кто заявили о домогательствах со стороны Вайнштейна, были всемирно известные актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд, Сельма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.