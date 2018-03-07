Инвесторы нашли задолженности у бывшей компании Вайнштейна, пишут СМИ

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Инвесторы отказались выкупить находящуюся на грани банкротства компанию, принадлежавшую скандально известному продюсеру Харви Вайнштейну, сообщает журнал Variety со ссылкой на заявление американской предпринимательницы Марии Контрерас-Свит.

Ранее группа инвесторов во главе с Контрерас-Свит и предпринимателем Рональдом Берклом в последний момент пришла к соглашению о приобретении активов Weinstein Company (TWC), которое спасло бы компанию от банкротства. Общая сумма, направленная на выкуп долгов TWC и запуск на ее платформе новой фирмы, составила бы 500 миллионов долларов.

По данным издания, после договоренности о выкупе компании инвесторы обнаружили скрытые задолженности в размере 64 миллионов долларов. Таким образом, вместе с ранее объявленным долгом общая задолженность компании достигла 290 миллионов долларов.

"Мы получили разочаровывающую информацию о целесообразности выполнения этой сделки… В результате мы приняли решение прекратить сделку", — заявила Контрерас-Свит.

Брат продюсера и сооснователь компании Боб Вайншейн заявил, что TWC будет искать альтернативные решения, чтобы избежать банкротства.

Харви Вайнштейн считался одним из наиболее влиятельных деятелей американского кино до тех пор, пока газета New York Times и журнал New Yorker не опубликовали в октябре прошлого года материалы о его распущенном сексуальном поведении. После этого более 80 женщин обвинили продюсера в приставаниях и изнасилованиях. Среди тех, кто заявили о домогательствах со стороны Вайнштейна, были всемирно известные актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд, Сельма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.