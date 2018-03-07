В ДНР заявили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

ДОНЕЦК, 7 мар — РИА Новости. Подозреваемый в шпионаже в пользу украинских спецслужб задержан в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщили в среду в министерстве госбезопасности ДНР.

"Министерством государственной безопасности Донецкой народной республики по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб задержан Шаповалов Юрий Валерьевич, 1964 года рождения, гражданин Украины", — говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.

По данным ведомства, подозреваемый собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов, передвижении техники и личного состава ополчения ДНР.

"Получены данные о том, что в летний период 2015 года Шаповалов установил связь с представителями украинских спецслужб. В дальнейшем он был завербован. В последующем он неоднократно собирал и передавал информацию по военной и социальной тематике, а также продолжал публиковать в сети интернет собранные данные", — добавили в МГБ.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, отметили в министерстве.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик".

После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Ранее председатель Верховного суда ДНР Эдуард Якубовский заявил, что военный трибунал самопровозглашенной Донецкой народной республики в 2017 году осудил 16 человек, обвиняемых в шпионаже.