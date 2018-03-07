Москва ожидает ответа Вашингтона по встрече Лаврова и Тиллерсона

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российская сторона по-прежнему ожидает ответа Вашингтона по встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Эфиопии, американская сторона запрос получила, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления госдепартамента по этой теме.

Ранее во вторник официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила на брифинге, что американская сторона не получала "никакого приглашения или звонка".

"Это, конечно, как говорят наши американские коллеги, "quite a story". Запрос на такую встречу (Лаврова) с американским коллегой был направлен в госдепартамент США по линии нашего посольства в Вашингтоне. На брифинге в госдепартаменте официальный представитель этой структуры заявила, что ни о каком запросе им неизвестно, ничего они не знают", — сказала Захарова.

"Это неправда", — подчеркнула представитель МИД РФ. По ее словам, запрос был направлен.

"Мало того, он был переподтвержден в ходе устных бесед с коллегами по госдепартаменту. Мало того, коллеги подтвердили, что он получен и находится в обработке. Почему в публичном пространстве было сделано заявление, что такой запрос не поступал, нам неизвестно. У нас есть только одно предположение, возможно, потому что в пятницу госдепартамент не работал из-за ветра, какая-то информация куда-то не прошла. Но ветра больше нет, работа могла уже возобновиться", — добавила Захарова.