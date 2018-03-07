Путин рассказал о самых самостоятельных странах в мире

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с женщинами-предпринимателями на Самарском булочно-кондитерском комбинате. 7 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с женщинами-предпринимателями на Самарском булочно-кондитерском комбинате. 7 марта 2018

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Владимир Путин считает, что в мире самостоятельны лишь Россия и еще несколько стран.

Отвечая в документальном фильме "Миропорядок 2018" на вопрос, отменят ли санкции против России, российский лидер отметил, что спрашивать об этом надо у тех, кто их вводил.

Ведущий напомнил, что президент Чехии выступает против санкций, но что Путин сказал: "А что они могут сделать? Они очень зависимы внутри Евросоюза, они самостоятельно ничего не могут сделать".

Отвечая на вопрос, кто же тогда самостоятелен в мире, российский лидер заявил: "Россия. Есть еще несколько стран. Но я за них не отвечаю. У них спросите, насколько они самостоятельны".

При этом президент отметил зыбкий характер независимости некоторых стран, сославшись на сложные внутриполитические процессы.