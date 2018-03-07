В Нидерландах студенты отбились от вооруженного ножами мужчины

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Учащиеся голландского колледжа Scala в городе Алфен-ан-ден-Рейн отбились от мужчины, вооруженного двумя большими ножами. Об этом сообщает голландская газета Algemeen Dagblad.

На YouTube опубликовали ролик, снятый одним из очевидцев происшествия. В нем видно, как группа студентов преследует мужчину, который держит в руках предметы, издали напоминающие ножи.

В какой-то момент мужчина встает в боевую стойку, держа оружие обратным хватом, но ни на кого не нападает. В него бросают рюкзак, и он убегает.

По данным Algemeen Dagblad, позже полиция задержала 44-летнего мужчину и конфисковала ножи. Сообщается, что у него не все в порядке с психическим здоровьем.

Местные жители сообщили, что подростки, проживающие в этом районе, часто дразнят и оскорбляют людей, и мужчина с ножами мог быть одним из их "жертв". Так, одна 25-летняя женщина рассказала, что знает его.

"Это мой друг. У него проблемы с алкоголем, живет за школой. Я уверена, что они дразнили его, потому что они всегда выбирают тех, кто слабее", — сообщила она.