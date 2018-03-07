В Саудовской Аравии допустили возможность многолетней блокады Катара

КАИР, 7 мар — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что блокада Катара четвёркой арабских государств может продолжаться десятилетия, сравнив эту ситуацию с многолетней блокадой Кубы со стороны США.

"Блокада Катара может продолжаться десятилетия, как и блокада Кубы со стороны США", — сказал саудовский принц в интервью египетским СМИ, выдержки из которого в среду публикует газета "Аль-Ахрам".

При этом наследный принц отметил, что сам лично не занимается проблемой Катара, "все население которого не превышает численность населения одной улицы в Египте". "Я не занимаюсь этим. Это досье ведет даже не министр", — сказал бен Сальман, который также занимает пост вице-премьера и министра обороны.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.

Вскоре после разрыва отношений четыре арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 требований, среди которых были понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.

Кувейт выступает посредником в разрешении конфликта между арабскими странами.