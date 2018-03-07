В Европе не сработала мультикультурная модель, заявил Путин

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Мультикультурная модель, которую пытались построить в Европе, не сработала, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас куда все двигается? Ну да, в известной степени либерализм где-то сдает свои позиции, в значительной степени кому-то поднадоел, что-то не устраивает людей, что-то считается уже нереализованным. Вот эта модель, которую пытались в той же Европе построить, мультикультурнуя модель, она не только не сработала – те мои коллеги, которые недавно говорили о необходимости укрепления этой модели, сегодня говорят, что она не удалась", — сказал Путин в документальном фильме "Миропорядок 2018".

Фильм основан на нескольких эксклюзивных интервью президента РФ журналисту Владимиру Соловьеву.