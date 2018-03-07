Путин заявил, что не разочарован в Трампе

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не разочарован в президенте США Дональде Трампе, с которым можно договариваться и искать компромиссы, в отличие от американской системы: она неэффективна и непредсказуема, взаимодействовать с ней сложно.

"Нет, у меня разочарования никакого нет и быть не может. В чисто человеческом плане он произвел на меня очень хорошее впечатление. Мне кажется, что он взвешенный — но при всей эпатажности поведения, к которой, видимо, человек привык в силу предыдущего своего жизненного опыта и рода деятельности, когда мы говорили о делах, он вникает в проблемы, он коммуницирует, он слушает собеседника. С ним можно договариваться, я вижу, с ним можно искать какие-то компромиссы", — сказал Путин в новом документальном фильме "Миропорядок 2018".

"У меня разочарование совсем не в партнере, а все больше разочарования в самой системе. Здесь не может не быть разочарования, потому что она демонстрирует явную неэффективность и сама себя поедает. А взаимодействовать с такой системой достаточно сложно, потому что она непредсказуема", — отметил глава государства.