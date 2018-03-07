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США нагло обманули Россию при перевороте на Украине, заявил Путин

Сюжет:
Ситуация на Украине. Март 2018 (100)
11:1607.03.2018
(обновлено: 11:55 07.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир ПутинВладимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. США "грубо и нагло" обманули Россию перед переворотом на Украине, заявил Владимир Путин.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс
© AFP 2018 / Saul Loeb
"Санкции проваливаются". Политолог об антироссийской политике Вашингтона
"К нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации", — сказал Путин в фильме "Миропорядок 2018", основанном на нескольких интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

По словам главы государства, Россия согласилась, а через день на Украине произошел государственный переворот.

"Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали — знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, — что мы этого не хотели, но так вот события (развивались), но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот", — сказал Путин.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин был уверен во введении санкций после воссоединения с Крымом
Президент подчеркнул, что, фактически Америка своими руками совершила этот переворот, поэтому вынуждена поддерживать сегодняшнюю киевскую власть — "они загнали себя в угол".

Как отметил российский лидер, этот случай стал первым серьезным обманом со стороны американских партнеров. "Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз). Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле всё сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было", — добавил он.

Разочарован не в Трампе, а в системе

Президент РФ Владимир Путин. Архив
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин назвал санкционную политику США признаком слабости
При этом Путин отметил, что не разочаровался в президенте США Дональде Трампе, с которым можно договариваться и искать компромиссы.

"У меня разочарование совсем не в партнере, а все больше разочарования в самой системе. Здесь не может не быть разочарования, потому что она демонстрирует явную неэффективность и сама себя поедает", — подчеркнул глава государства.

При этом американская система непредсказуема, что усложняет взаимодействие с ней, добавил Путин.

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