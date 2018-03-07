МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. США "грубо и нагло" обманули Россию перед переворотом на Украине, заявил Владимир Путин.
По словам главы государства, Россия согласилась, а через день на Украине произошел государственный переворот.
"Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали — знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, — что мы этого не хотели, но так вот события (развивались), но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот", — сказал Путин.
Как отметил российский лидер, этот случай стал первым серьезным обманом со стороны американских партнеров. "Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз). Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле всё сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было", — добавил он.
Разочарован не в Трампе, а в системе
"У меня разочарование совсем не в партнере, а все больше разочарования в самой системе. Здесь не может не быть разочарования, потому что она демонстрирует явную неэффективность и сама себя поедает", — подчеркнул глава государства.
При этом американская система непредсказуема, что усложняет взаимодействие с ней, добавил Путин.