Путин заявил, что на Украине нет российских войск

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российских войск на Украине нет, подтвердил президент РФ Владимир Путин.

"Наших войск там нет. Вооружения там достаточно, и на вопрос о том, откуда берется это вооружение, я всегда отвечаю: там, где одна сторона берет, там всегда появляются возможности и у другой стороны", — сказал Путин в фильме "Миропорядок 2018".

Он отметил, что нынешнее руководство Украины говорит о том, что с территории России поступает оружие, гибнут военнослужащие украинской армии.

"Это вообще ужасно. Я всегда, когда об этом думаю, на меня производит очень сильное впечатление. Я считаю, что все там наши. Но мне хочется всегда спросить: от каких снарядов и пуль гибнут мирные жители Донбасса?" — добавил российский лидер.

По его словам, надо говорить не об этом, а о том, как прекратить как можно быстрее кровопролитие и добиться мира.