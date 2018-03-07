МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Введение Западом антироссийских санкций — это нелегитимный способ конкурентной борьбы, попытка сдержать рост обороноспособности России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Просто всегда так было в истории нашего государства — как только Россия становилась мощным сильным государством, возникала паника у всех наших партнеров, всегда начинались попытки сдерживать развитие страны. Просто это способ конкурентной борьбы, это нелегитимный способ, нечестный, но это именно так. И попытка сдержать рост обороноспособности нашей страны", — сказал Путин в новом документальном фильме "Миропорядок 2018".

Путин отметил, что введение санкций — это "очень старый, если не сказать древний инструмент", который применятся многими, в том числе США.

"С двадцатых годов еще это применялось. А пресловутая поправка Джексона-Венника в 1974 году была принята и действовала 34 года. Но что любопытно, в день отмены поправки Джексона-Венника был принят закон Магнитского. По абсолютно надуманным причинам, под абсолютно надуманным предлогом. Да, человек ушел из жизни будучи в тюрьме, но под предлогом трагедии, которая произошла с господином Магнитским, возник новый список Магнитского и новая волна различных санкций. Их 50, по-моему, было с того времени принято. Это 2012 год. Еще не было событий на Украине, крымских событий, а санкции в полном объеме", — рассказал глава государства.

Фильм основан на нескольких эксклюзивных интервью президента РФ журналисту Владимиру Соловьеву.

