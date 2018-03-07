Отношения с КНДР улучшаются быстрее, чем ожидалось, заявили в Южной Корее

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва заявила в интервью телеканалу Channel NewsAsia, что ослабление напряженности на Корейском полуострове происходит быстрее, чем ожидалось.

"С начала года, начиная с новогоднего обращения, участие в Олимпийских играх, взаимодействие в контексте Олимпийских игр происходило в более быстром темпе, чем кто-либо ожидал", — сказала Кан Гён Хва.

Она отметила, что переговоры, прошедшие между делегацией Южной Кореи и северокорейской стороной, были "хорошими и продуктивными".

Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать горячую линию "с целью проведения тесных консультаций и для смягчения возможной военной напряженности". Кроме того, КНДР заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений.