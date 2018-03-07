Меркель передала нигерийскому фонду 150 тысяч евро из финской премии

ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар — РИА Новости. Первая церемония вручения премии за гендерное равенство прошла в финском Тампере, канцлер Германии Ангела Меркель, которая еще в декабре была названа первым обладателем награды, присутствовать на церемонии не смогла, но обратилась к собравшимся в записанном видео, премиальные 150 тысяч евро Меркель передала благотворительному фонду нигерийской организации, говорится в сообщении пресс-службы правительства Финляндии.

Ранее сообщалось, что обладателем премии за гендерное равенство 15 декабря 2017 года была названа канцлер ФРГ в знак признания её заслуг в области защиты прав человека, прав женщин и девочек во всём мире. Премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля в тот же день вручил награду канцлеру в Брюсселе. Вручение денежной составляющей должно было состояться в марте 2018 года в Тампере. При этом денег как таковых нет, лауреат премии может лишь выбрать любую благотворительную организацию в мире для перечисления денежной составляющей награды.

"Мы не должны мириться с тем, что женщины становятся объектами агрессии просто потому, что они женщины", — сказала Меркель в своем видео-обращении, показанном на церемонии.

Денежную часть премии в размере 150 тысяч евро Меркель решила направить в благотворительный фонд нигерийской общественной организации SOS Femmes et Enfants Victimes de Violence Familiale ("SOS женщины и дети – жертвы домашнего насилия"), добавили в пресс-службе.

Как уточняет правительство Финляндии, нигерийская организация планирует использовать деньги для постройки приюта.

Премия была учреждена правительством Финляндии в 2017 году в честь столетия независимости страны и будет вручаться один раз в два года.