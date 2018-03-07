Ксения Собчак перед началом встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой в Москве. 5 марта 2018

Ксения Собчак перед началом встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой в Москве. 5 марта 2018

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал "политической шизофренией" обращение кандидата в президенты Ксении Собчак за разрешением на въезд в Крым.

Климкин также призвал Собчак посетить Киев и встретиться с "Меджлисом крымско-татарского народа"*, чтобы "пообщаться с крымскими татарами".

"Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, конечно, политическая", — написал Климкин в Twitter

Ранее официальный представитель кандидата Ксения Чудинова сообщила РИА Новости, что Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым.

Собчак, позиционирующая себя как кандидат "против всех", заявляла, что считает Крым украинской территорией. Позднее она признала, что большинство крымчан хотят быть в составе России и просто отдать полуостров Украине не получится.

По мнению экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской, слова Собчак демонстрируют хамское отношение к выбору жителей региона.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

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