Полиция подтвердила подрыв гранатой автомобиля в Киеве

Сгоревший автомобиль Toyota на месте взрыва гранат у станции метро Лесная в Киеве

Сгоревший автомобиль Toyota на месте взрыва гранат у станции метро Лесная в Киеве

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Неизвестный подорвал гранатой автомобиль у остановки общественного транспорта в Киеве рядом с метро "Лесная", с осколочными ранениями госпитализирован мужчина, сообщила пресс-служба полиции Киева в среду утром в Facebook.

Ранее украинские СМИ сообщили, что один человек пострадал в результате взрыва двух гранат возле станции метро "Лесная" в Киеве.

По данным полиции, накануне поздно вечером в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро "Лесная", рядом с остановкой общественного транспорта, взорвался автомобиль. На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа.

"Предварительно установлено, что неизвестный подорвал машину гранатой, в результате чего одного мужчину с осколочным ранениями доставили в больницу. На поиски злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы. Введен план "Сирена", — говорится в сообщении полиции.

Сообщается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.