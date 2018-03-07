Губернатор Токио рассказала, как мегаполисы должны решать общие проблемы

ТОКИО, 7 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Мегаполисы объединяют общие проблемы – снабжение чистой водой, загрязнение воздуха – и они должны обмениваться опытом своих решений этих задач, рассказала в интервью РИА Новости первая в истории женщина-губернатор Токио Юрико Коикэ.

"Есть несколько проблем, общих для крупных городов. Например, снабжение горожан чистой водой. Или переработка и уничтожение мусора и отходов. Это проблема не маленьких городов, а именно мегаполисов, так как в них объемы мусора велики. Затем воздух: в Токио раньше очень остро стояла проблема загрязнения воздуха. Сейчас уровень загрязнения атмосферы в Токио, можно сказать, практически равен нулю. Мы стремимся к нулевому уровню выброса выхлопных газов", — сказала губернатор.

Одним из печальных символов Токио 1960-70 годов – эпохи экономического и промышленного подъема и роста потребления – стала фотография полицейского, стоящего на перекрестке в респираторе: так остро стояла в городе проблема загрязнения воздуха. Сейчас Токио продвигает распространение электромобилей и автомобилей, работающих на водородном и других видах топлива. Это делается для того, чтобы не тратить силы на решение проблемы, но купировать ее причину.

"Мы считаем, что за счет сдерживания причин загрязнения атмосферы можно сделать воздух еще чище. У каждого города свой опыт и каждый город находит свое решение, и было бы хорошо, если бы мы могли поделиться друг с другом этими решениями. Сейчас есть организация городов С40, которая занимается решением вопросов изменения климата. Москва тоже входит в состав этой организации. Все мегаполисы могут поделиться своими решениями и решать проблемы вместе. Этот же принцип работает и в отношении изменения климата", — считает Коикэ.

Коикэ стала губернатором Токио, победив на выборах в 2016 году, выдвинув свою кандидатуру, несмотря на жесткое порицание своих соратников по партии — в тот момент она была членом Либерально-демократической партии. ЛДП выдвинула другого кандидата и призывала Коикэ не вносить раскол. Партия угрожала ей наказанием вплоть до исключения в случае неповиновения. Однако это не остановило Коикэ, она выдвинула свою кандидатуру, одержала блестящую победу и стала первой женщиной на посту губернатора Токио.

Только за первый год пребывания в должности она инициировала проверку олимпийских проектов для летней Олимпиады 2020 года, пересмотрела планы переезда крупнейшего в мире рынка Цукидзи на новое место в район Тоёсу, так как после проведенных новых проверок там было обнаружено превышающее все существующие нормы содержание химических веществ в почве.

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