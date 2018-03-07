Губернатор Токио рассказала, как мегаполисы должны решать общие проблемы

ТОКИО, 7 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Мегаполисы объединяют общие проблемы – снабжение чистой водой, загрязнение воздуха – и они должны обмениваться опытом своих решений этих задач, рассказала в интервью РИА Новости первая в истории женщина-губернатор Токио Юрико Коикэ.
"Есть несколько проблем, общих для крупных городов. Например, снабжение горожан чистой водой. Или переработка и уничтожение мусора и отходов. Это проблема не маленьких городов, а именно мегаполисов, так как в них объемы мусора велики. Затем воздух: в Токио раньше очень остро стояла проблема загрязнения воздуха. Сейчас уровень загрязнения атмосферы в Токио, можно сказать, практически равен нулю. Мы стремимся к нулевому уровню выброса выхлопных газов", — сказала губернатор.
Одним из печальных символов Токио 1960-70 годов – эпохи экономического и промышленного подъема и роста потребления – стала фотография полицейского, стоящего на перекрестке в респираторе: так остро стояла в городе проблема загрязнения воздуха. Сейчас Токио продвигает распространение электромобилей и автомобилей, работающих на водородном и других видах топлива. Это делается для того, чтобы не тратить силы на решение проблемы, но купировать ее причину.
Только за первый год пребывания в должности она инициировала проверку олимпийских проектов для летней Олимпиады 2020 года, пересмотрела планы переезда крупнейшего в мире рынка Цукидзи на новое место в район Тоёсу, так как после проведенных новых проверок там было обнаружено превышающее все существующие нормы содержание химических веществ в почве.