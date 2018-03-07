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США сделают все для срыва переговоров, инициированных КНДР, заявили в СФ

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2548)
10:2307.03.2018
(обновлено: 10:36 07.03.2018)
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© AP Photo / Korea PoolВоеннослужащий КНДР в Пханмунджоме. архивное фотоВоеннослужащий КНДР в Пханмунджоме. архивное фото
© AP Photo / Korea Pool

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Международное сообщество должно жестко реагировать на попытки силового решения ситуации вокруг КНДР, такие действия должны пресекаться в Совбезе ООН, заявил РИА Новости в среду сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

Вид на центр Пхеньяна. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Фролова
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Политолог усомнился в законности новых санкций США против КНДР

Ранее госдепартамент заявил о введении санкций против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Заявление внешнеполитического ведомства США прозвучало после оглашения руководством КНДР целого ряда мирных инициатив по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

"Конечно, США будут делать все возможное, чтобы не допустить каких-либо переговоров, инициированных Пхеньяном, ни с Россией, ни со своими соседями, включая Южную Корею", — сказал Морозов.

Договоримся без чужаков
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Договоримся без чужаков

Он подчеркнул, что для США КНДР — это возможность испытать свою силу. "Для (президента США Дональда — ред.) Трампа это необходимость использовать "пугало" для демонстрации своей решимости", — подчеркнул законодатель.

"Действия международного сообщества должны быть жесткими, любые попытки силового решения проблемы КНДР должны пресекаться в Совбезе ООН", — подчеркнул Морозов.

Карта Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Lee Jin-man
"Основной козырь выпал из рук". Мнение о новых санкциях США против КНДР
Он также отметил, что игры с химоружием "мы уже проходили". Сенатор напомнил о ситуации, когда экс-госсекретарь США Колин Пауэлл показывал некую пробирку с неизвестным веществом.

Официальным поводом для вторжения в Ирак в 2003 году сил США и антииракской коалиции стала информация американских спецслужб, которые утверждали, что нашли свидетельства разработок в Ираке оружия массового уничтожения. Каких‑либо веских доказательств тому найдено не было.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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