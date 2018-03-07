Директор Национальной разведки США Дэн Коутс на слушании доклада Всемирные угрозы в Сенатском комитете по разведке в Вашингтоне. 13 февраля 2018

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс на слушании доклада Всемирные угрозы в Сенатском комитете по разведке в Вашингтоне. 13 февраля 2018

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия справляется с санкциями в их нынешнем виде. Об этом говорится в представленном им докладе, посвященном оценке глобальных угроз США.

"Россия продолжит работу по подрыву единства Запада в вопросах санкций и поддержки Киева, но Кремль справляется с санкциями на нынешнем уровне", — пишет Коутс.

Кроме того, согласно докладу, от России в этом году ожидаются "более дерзкие и разрушительные" кибероперации. "Российская разведка и службы безопасности продолжат прощупывать критическую инфраструктуру США и их союзников, а также атаковать США, НАТО и союзников ради информации об американской политике", — отмечает Коутс.

Во время возможного нового срока президентства Владимир Путин будет полагаться на "агрессивную и оппортунистскую" внешнюю политику, оказывая влияние на события за пределами российских границ, предостерегает он далее.

Согласно докладу, Москва будет искать сотрудничества с США там, где это может способствовать ее интересам, и одновременно с этим использовать "разнообразную агрессивную тактику", чтобы укрепить свое положение как великой державы, ослабить США и подорвать евроатлантическое единство.

Кроме того, в 2018 году Россия продолжит модернизацию, развитие и применение различного вида ядерных вооружений.

Выступая в сенате США, Коутс сказал, что уже на следующей неделе может быть опубликован список новых санкций против России.