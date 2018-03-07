Посольство Украины заявило, что не получало письмо от Собчак

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Украинское посольство в Москве не получало письмо от кандидата на пост президента Ксении Собчак с просьбой разрешить ей посетить Крым. Об этом агентству УНИАН сообщил высокопоставленный сотрудник дипломатической миссии.

"Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали", — сказал собеседник агентства.Накануне телеведущую спросили, собирается ли она в рамках предвыборной кампании посетить Крым.

"Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда", — заявила она.

В свою очередь, депутат Рады Игорь Мосийчук написал в Facebook, что Киев может разрешить Собчак поехать в Крым, но без права предвыборной агитации.

Согласно законодательству Украины, въезд на территорию полуострова со стороны России запрещен. Попасть в Крым и не навлечь на себя преследование со стороны украинских правоохранительных органов можно только через контрольные пункты, находящиеся на территории Украины, при этом надо предъявить специальное разрешение.

Теплого приема не ждать

В Госдуме, комментируя слова Собчак, отметили, что она уже посещала Крым в апреле 2014 года, и тогда ей не требовалось разрешения Киева.

"В тексте по итогам этой поездки на сайте "Сноб", автором которого значится сама Собчак, Крым называется освобожденной территорией Российской Федерации, а Симферополь — русским городом", — заявил депутат Андрей Козенко.

Он предположил, что такими темпами Собчак скоро попросит на Украине политическое убежище.

Также депутат выразил опасение, что истинной целью новой поездки Собчак в Крым может быть попытка спровоцировать конфликт.

"И это, наверняка, единственная, хотя и бесперспективная цель", — подчеркнул Козенко.

В свою очередь, депутат Руслан Бальбек заявил, что Собчак не стоит рассчитывать на теплый прием в Крыму после своих высказываний.

"Ксения Собчак со своими политическими взглядами рискует получить в Крыму "порошенковский" прием — то есть возмущение населения до такой степени, что политика приходится взять под усиленную охрану полиции", — сказал он.

С выборов снять



По его мнению, Собчак своим обращением в украинский МИД "заглядывает в рот иностранным чиновникам" и дискредитирует себя как российского политика.

В Крыму, в свою очередь, уже ответили на высказывания Собчак. Так, вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Собчак надо снять с выборов.

По его мнению, ЦИК должен дать оценку высказываниям Собчак.

"Вызывает удивление, что кандидат в президенты России, человек который должен законодательство, собирается руководить целой страной и не знает элементарных вещей — не знает конституции России, где республика Крым и город федерального значения Севастополь определены как субъекты Российской Федерации", — сказал Фикс.

Прежние заявления Собчак о Крыме

В октябре 2017 года, объявив о решении баллотироваться в президенты, Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией.

А в январе кандидат в президенты заявила, что жители Крыма ущемлены в правах по сравнению с остальными россиянами. В качестве примера она привела тот факт, что на полуострове не будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу.

По ее мнению, такое решение приняли, поскольку "туда никто не приедет". Она также отметила, что на полуострове нет ни одного отделения Сбербанка.

Крым воссоединился с Россией после проведения в 2014 году референдума, на котором более 95 процентов жителей проголосовали за вхождение в состав России. В Киеве не признают результаты плебисцита и называют полуостров "временно оккупированной территорией".

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выбору пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов на территории Крыма.