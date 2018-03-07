Глава Южной Кореи назвал денуклеаризацию КНДР главной целью, пишут СМИ

ТОКИО, 7 мар – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи с лидерами основных политических партий страны, заявил, что конечной целью правительства "является ядерное разоружение" Пхеньяна, сообщает агентство Ренхап.

"Конечная цель – денуклеаризация. Мы не можем согласиться на заморозку ядерной программы или на нераспространение ядерного вооружения… Но с учетом того, что немедленное (ядерное – ред.) разоружение (КНДР – ред.) может быть затруднительным, я полагаю, что нам придется пройти некий путь до тех пор, пока мы не достигнем стадии разоружения", — цитирует источник в правительственных кругах заявление Мун Чжэ Ина.

В ходе прошедшего в среду обеда для представителей правительственной делегации, которая 5-6 марта посетила КНДР и провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, президент Южной Кореи заявил, что не планирует смягчать санкционный режим против КНДР для проведения третьего межкорейского саммита и проведения диалога с Пхеньяном.

Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" "с целью проведения тесных консультация и для смягчения возможной военной напряженности".

КНДР "заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денукреализации Корейского полуострова и нормализации отношений", и "дала ясно понять, что, пока диалог продолжается, она не будет возобновлять стратегические провокационные действия, в том числе проведение очередных ядерных испытаний или пусков баллистических ракет".

Северокорейская сторона также подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима". Кроме этого КНДР подтвердила, что не намерена использовать против Южной Кореи не только ядерное вооружение, "но и обычные виды вооружений".