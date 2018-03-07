В Киеве у метро взорвались две гранаты

Сгоревший автомобиль Toyota на месте взрыва гранат у станции метро Лесная в Киеве. 7 марта 2018

Сгоревший автомобиль Toyota на месте взрыва гранат у станции метро Лесная в Киеве. 7 марта 2018

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Киеве возле станции метро "Лесная" взорвались две гранаты, сообщил портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Пострадал по меньшей мере один человек, его госпитализировали с осколочными ранениями.

"Взорваны две гранаты, напрочь сгорела Toyota. Двое бандитов скрылись в направлении Броваров. Объявлен план "перехват" по Киеву и области. Окончательное число пострадавших на данный момент неизвестно", — говорится в сообщении.

По данным издания, гранаты взорвали на Броварском проспекте во время конфликта неизвестных. На месте работали специалисты государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и криминалисты.

Позднее в полиции подтвердили эту информацию. Сообщается, что неизвестный подорвал машину гранатой и скрылся.