В Киеве у метро взорвались две гранаты

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Киеве возле станции метро "Лесная" взорвались две гранаты, сообщил портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
"Взорваны две гранаты, напрочь сгорела Toyota. Двое бандитов скрылись в направлении Броваров. Объявлен план "перехват" по Киеву и области. Окончательное число пострадавших на данный момент неизвестно", — говорится в сообщении.
По данным издания, гранаты взорвали на Броварском проспекте во время конфликта неизвестных. На месте работали специалисты государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и криминалисты.
Позднее в полиции подтвердили эту информацию. Сообщается, что неизвестный подорвал машину гранатой и скрылся.