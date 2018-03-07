В Индийском океане на судне датской компании Maersk прогремел взрыв

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мар — РИА Новости. Взрыв произошел на контейнеровозе датской компании Maersk в районе союзной островной территории Индии Лакшадвип, сообщает в среду агентство ANI.

По данным агентства, инцидент произошел в Индийском океане на расстоянии примерно 340 морских миль (около 630 километров — ред.) от острова Агатти. Вслед за взрывом, причина которого пока не называется, на судне начался пожар. На момент происшествия на корабле находились 27 членов экипажа.

Сейчас на месте работают сотрудники береговой охраны и Центра координации морских поисково-спасательных операций Индии. К настоящему моменту спасены 23 человека, еще четверо пока числятся пропавшими без вести, отмечает агентство.

Maersk Container Ship with 27 crew members on-board caught fire following an explosion at sea at 340 nautical miles from Agatti in Lakshwadeep Islands; 23 rescued, search operation for 4 missing members underway by Indian Coast Guard & Maritime Rescue Coordination Center #Mumbai pic.twitter.com/1SaqhV52nT — ANI (@ANI) 7 марта 2018 г.

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