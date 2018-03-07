МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Британская полиция и контрразведка МИ-5 рассматривают несколько версий инцидента в Солсбери, в результате которого пострадал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, в списке версий числятся "покушение на убийство, спонсированное государством" и личный спор, сообщает газета Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.
Как пишет издание, источники уточнили, что "предварительные данные указывают на покушение на убийство, спонсированное государством". "Альтернативные теории, такие как попытка ложно обвинить Россию или личный спор, также не исключаются", — сообщает газета.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать прозвучавшие обвинения в причастности Москвы к возможному отравлению российского экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании и лишь отметил, что подобные заявления "не заставили себя долго ждать".