МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Британская полиция и контрразведка МИ-5 рассматривают несколько версий инцидента в Солсбери, в результате которого пострадал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, в списке версий числятся "покушение на убийство, спонсированное государством" и личный спор, сообщает газета Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

Полиция графства Уилтшир в понедельник сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, подтвердил, что речь идет о экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Как пишет издание, источники уточнили, что "предварительные данные указывают на покушение на убийство, спонсированное государством". "Альтернативные теории, такие как попытка ложно обвинить Россию или личный спор, также не исключаются", — сообщает газета.

Ранее представитель полиции Кир Притчард сообщал, что основная версия инцидента в Солсбери пока не определена. Отравляющее вещество он также пока не назвал.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать прозвучавшие обвинения в причастности Москвы к возможному отравлению российского экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании и лишь отметил, что подобные заявления "не заставили себя долго ждать".