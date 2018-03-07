В Индии стартовали военно-морские учения

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мар — РИА Новости. Почти 30 кораблей прибыли для участия в крупномасштабных военно-морских учениях "Милан-2018", которые стартовали в Индии в районе принадлежащих ей Андаманских и Никобарских островов, пишет в среду газета Times of India.

Согласно ее данным, учения начались накануне вечером и продлятся до 13 марта. В них примут участие 17 кораблей ВМС Индии и еще 11 — из других государств, включая Австралию, Бангладеш, Индонезию, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Шри-Ланку и Таиланд. Основной заявленной целью маневров станет расширение сотрудничества этих стран в целях борьбы с противоправными действиями в морском пространстве.

"Кроме военных кораблей, участие в этом престижном международном событии примут 39 делегатов из 16 стран, что сделает эти учения самыми масштабными со времен их первого проведения в 1995 году", — сообщил журналистам высокопоставленный представитель индийских ВМС.

Как заявил ранее официальный представитель военно-морских сил Индии Д.К. Шарма (полное имя не раскрывается в соответствии с регламентом страны — ред.), особое место среди проблем, которые будут обсуждаться в ходе предстоящих встреч представителей стран-участниц мероприятия, будет уделено растущему военному присутствию Китая в Индийском океане.

Впервые маневры "Милан" прошли в 1995 году, тогда в них приняли участие пять стран. С тех пор они проводятся раз в два года.