Япония сохранит давление на КНДР

ТОКИО, 7 мар – РИА Новости. Япония намерена продолжить оказывать давление на КНДР с целью заставить Пхеньян полностью отказаться от ядерной и ракетной программы, заявил на пресс-конференции в среду генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Накануне администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".

"Мы должны реагировать с учетом того, что прошлые диалоги с КНДР не привели к денуклеаризации… Нет каких-либо изменений в политике оказания максимального давления на КНДР при сотрудничестве с США и Южной Кореей с целью, чтобы КНДР отказалась от ядерной и ракетной программы", — сказал Суга.

Генеральный секретарь японского правительство вновь подчеркнул, что "диалог ради диалога не имеет какого-либо смысла".

Ранее в среду советник премьер-министра Японии Кацуюки Каваи, находясь с визитом в США, отметил, что тенденция к переговорам со стороны КНДР наметилась из-за того, что введенные против Пхеньяна санкции оказались действенными. Таким образом японский дипломат фактически повторил мнение президента США Дональда Трампа, который назвал предложение КНДР провести межкорейские переговоры "искренним", так как "санкции были очень сильные, "кусались".