Конфликт Газпрома и Нафтогаза не повлияет на проект "Северный поток-2"

ХЬЮСТОН, 7 мар — РИА Новости. Конфликт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" по поводу контрактов на поставку и транзит российского газа никак не влияет на реализацию проекта "Северный поток-2", сообщил РИА Новости финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Поль Коркоран.

"Развитие (конфликта Газпрома и Нафтогаза) не влияет на реализацию проекта "Северный поток-2", поскольку он (проект) направлен на вклад в долгосрочную безопасность поставок газа в Европу", — сказал Поль Коркоран в кулуарах конференции CERAWeek.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление об этом. "Газпром" уже подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. По разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта, сообщил зампред правления Александр Медведев.

Во вторник представитель ЕК Анна-Каиса Итконен сказала, что поставки газа в Евросоюз остаются стабильными, несмотря на решение "Газпрома" расторгнуть контракты с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа. А министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что решение арбитража Стокгольма говорит о необходимости быстрее реализовать альтернативные проекты поставок газа из РФ в Европу.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.